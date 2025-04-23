發酵果實低酒精量 吸引黑猩猩同分享

恰似人類小酌怡情 助研社交演化進程 酒是節日餐桌上不可或缺的角色，約上三五知己小酌怡情、開懷暢飲，是人類社交文化之一。英媒前日報道，近日，英國埃克塞特大學科學家首度拍攝到野生黑猩猩與同類分享含酒精的發酵果實，這項新發現或能為探討人類節慶與社交行為演化起源，提供新線索。

在非洲國家幾內亞比紹的坎塔赫茲國家公園（Cantanhez National Park），研究團隊記錄到於10次不同情景中，不同年齡與性別的野生黑猩猩彼此分享發酵過的非洲麵包果。其中兩隻成年雌性黑猩猩甚至特意忽略體積較大的未發酵果實，選擇已發酵小果實。

非洲麵包果 酒精濃度達0.61% 研究指出，麵包果實酒精濃度最高可達0.61%，雖遠低於啤酒或葡萄酒，但黑猩猩主食有六至八成是水果，因此或長期累積攝入可觀但不足以喝醉的酒精量，相當於人類啜飲淡啤酒。研究作者之一的霍金斯（Kimberley Hockings）認為，由於黑猩猩不常分享食物，因此分享發酵水果行為極可能具深層意義。

研究團隊表示，人類飲用酒精會刺激多巴胺與內啡肽分泌，產生愉悅與放鬆感；透過節慶等儀式共享酒精，有助促進與鞏固社會關係。霍金斯冀進一步了解黑猩猩是否會刻意尋找含酒精果實，以及其酒精代謝機制，有關行為可能是人類盛宴傳統早期進化階段。相關研究論文已於科學期刊《當代生物學》上發表。本報綜合報道