追思教宗 特朗普命下半旗致哀

【本報綜合報道】天主教教宗方濟各周一離世，終年88歲。美國總統特朗普同日表示，為了表達對教宗的追思，即日起至教宗安葬當日日落為止，全美國公共建築、軍事基地及駐外使館都下半旗致哀。特朗普又宣布，他將與第一夫人梅拉妮亞赴羅馬參加教宗的喪禮。

特朗普約於上午11時宣布，依據美國憲法與法律賦予他作為總統的職權，他在此下令，自即日起，直至其安葬當日日落為止，白宮、全美所有公共建築與場地、各軍事基地與海軍基地，以及所有聯邦政府所屬海軍艦艇，都將美國國旗降半旗。他也指示所有美國駐外使領館及海外軍事設施、海軍艦艇與基地於同一期間降半旗致哀。

白宮在社交網X發文寫道「息止安所，教宗方濟各」，並且附上特朗普及副總統萬斯各自與教宗的合照。特朗普也在自家社交網發文寫道：「教宗方濟各安息吧！願上主保佑他及所有愛他的人！」萬斯周日才剛會見教宗，沒想到不久便聽聞他的死訊。他發文說：「我向全世界數以百萬計熱愛他的基督徒表達深切慰問。」