教宗方濟各逝世 定周六舉行葬禮

今公眾瞻仰遺容 將長眠聖母大殿 天主教88歲教宗方濟各前天早上在寓所聖瑪爾大之家逝世，梵蒂岡同晚公布其死因與中風及心臟衰竭有關之餘，亦舉行遺體入棺儀式。在今天開放公眾瞻仰教宗遺容前夕，教廷昨發布方濟各安詳躺在靈柩照片，同時定於當地周六早上10時（香港時間周六下午4時）舉行葬禮。

梵蒂岡前晚在聖瑪爾大之家舉行宣布方濟各死亡及遺體入棺儀式，期間宣讀死亡證書，獲羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機確認。根據梵蒂岡衞生局局長阿爾坎傑利（Andrea Arcangeli）開立死亡證明文件，方濟各死因與中風、昏迷及心臟衰竭有關。上述醫學文件同時載明，教宗生前其他病史還有急性呼吸衰竭、多發性支氣管擴張症、高血壓及第二型糖尿病。

中風昏迷心衰竭致死 當儀式結束後，眾人使用紅色布條封起宗座宮及聖瑪爾大之家其中一層。經歷心碎一晚，梵蒂岡昨晨對外發布多張方濟各安詳躺在敞開靈柩照片，拍攝地點也在聖瑪爾大之家，只見其已穿上紅色長袍、頭戴主教冠、手握念珠。值得留意的是，靈柩設計較為簡潔，似在貫徹方濟各期望簡化相關儀式理念。

墳墓簡單 無裝飾品 由當地今晨9時（香港時間今午3時）開始，民眾可前往聖伯多祿大教堂瞻仰方濟各遺容。梵蒂岡之後公布，教宗葬禮將於當地周六早上10時在聖伯多祿大教堂堂前空地舉行，由樞機團團長雷（Giovanni Battista Re）樞機主持。

根據方濟各2022年6月29日立下遺囑，他希望回歸天家時能在聖母大殿長眠，墳墓應簡單且無特殊裝飾，僅銘刻其拉丁文名字「Franciscus」即可。他亦提到其安葬費用將由一位捐助者款項承擔，已轉交聖母大殿。

自方濟各逝世後，多地領袖紛紛表示哀悼，歐盟委員會、意大利總統府及總理府等均下半旗致哀。中國外交部發言人郭嘉昆昨主持例行記者會時稱，中方對於方濟各去世表示哀悼，又指中梵保持建設性接觸，開展有益交往，中方願同梵方共同努力，推動雙方關係持續改善。

在香港，聖母無原罪主教座堂亦設立弔唁處，天主教香港教區主教周守仁樞機昨晨到場默哀，並在弔唁冊上簽名，逗留約10分鐘後離去。有教徒表示，方濟各逝世如有家人離世一樣，期望新教宗能關愛邊緣人士，包容不同罪人及宗教人士。本報綜合報道