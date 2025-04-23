特朗普晤零售商代表 洽關稅影響
【本報綜合報道】美國大型零售商依賴從中國進口商品，受美國對華關稅影響嚴重。美國總統特朗普周一會見多家大型零售商代表，包括沃爾瑪、家得寶、勞氏和目標百貨，討論關稅對日常商品進口成本的影響。
沃爾瑪行政總裁董明倫出席會議，發言人指與特朗普及其團隊會談富有成效，感謝對方給予機會表達意見。家得寶發言人亦指，今次會議內容豐富且富建設性。目標百貨由行政總裁康奈爾出席會議，討論未來貿易發展方向。勞氏暫未發表聲明回應。數據顯示，沃爾瑪和目標百貨一半以上進口商品來自中國，分析師擔心零售商盈利將因關稅而大幅下降。
逾1200人簽反關稅宣言
另外，24名經濟學家日前聯合發布反關稅宣言，批評特朗普關稅政策誤入歧途，可能導致經濟衰退。宣言截至周一已收集到超過1,200個簽名，包括諾貝爾獎得主赫克曼（James Heckman）、史密斯（Vernon Smith）、前總統喬治布殊的總統經濟顧問委員會主席曼昆（N. Gregory Mankiw）等。
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