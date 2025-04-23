特朗普晤零售商代表 洽關稅影響

沃爾瑪行政總裁董明倫出席會議，發言人指與特朗普及其團隊會談富有成效，感謝對方給予機會表達意見。家得寶發言人亦指，今次會議內容豐富且富建設性。目標百貨由行政總裁康奈爾出席會議，討論未來貿易發展方向。勞氏暫未發表聲明回應。數據顯示，沃爾瑪和目標百貨一半以上進口商品來自中國，分析師擔心零售商盈利將因關稅而大幅下降。