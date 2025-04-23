美對太陽能板設壁壘 柬國面臨3521%關稅

指低於成本價傾銷 向東南亞4國出招 美國周一公布，將對由泰國、柬埔寨、越南和馬來西亞進口的太陽能板加徵關稅，稅率最高超過3,500%。針對中國就配合美國打壓的國家發出反制警告，馬來西亞投資、貿易及工業部部長扎夫魯強調，將持續在國際合作中捍衞本國利益，並繼續與包括中國、歐盟和美國在內的貿易夥伴保持合作。

美國宣布決定向上述東南亞4國進口的太陽能板加徵關稅，是經過長達一年的貿易調查結果，發現4國的太陽能製造商不公平地受益於政府補貼，並以低於生產成本的價格向美國出口產品。

美國商務部最終認定柬埔寨、越南、泰國和馬來西亞太陽能產品的傾銷幅度，分別為125.37%、271.28%、111.45%和8.59%，柬埔寨因拒絕配合調查，面臨最高稅率達3,521%，越南、泰國和馬來西亞面臨最高稅率分別為395.9%、375.2%和34.4%。

馬來西亞稱續與多國合作 扎夫魯周一出席柔新經濟特區聯合商業與投資論壇後表示，無論合作對象是中國、歐盟、海灣合作委員會或美國，馬來西亞始終認為參與和對話是關鍵，重視國際合作中的公平性，東盟正着手升級與中國、印度等國的自由貿易協定。另外，泰國副總理兼財政部長皮猜原定今天（周三）率領代表團前往美國，但昨天宣布延遲與美關稅談判日程，但未說明理由。

與此同時，越南總理范明政昨天指示談判團隊，為越南與美國的關稅談判做好充分準備，同時避免對其他地區造成任何影響。

他重申，越南商品並不與美國商品構成直接競爭，指截至目前為止，雙邊貿易關係最終是讓美國消費者受益，同時推動了越南的出口增長。本報綜合報道