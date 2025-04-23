國家利益須受保障 伊才與美達成協議

【本報綜合報道】伊朗總統佩澤希齊揚周一表示，只要國家利益能夠得到保障，伊朗對於在與美國間接會談中達成協議持開放態度。

據伊朗總統府發表的聲明，佩澤希齊揚在首都德黑蘭與伊朗各省省長舉行會議時就伊朗與美國間接會談時的立場發表評論指，伊朗願在確定的框架內達成協議，並確保國家利益；伊朗不想與任何人爭鬥，但不會接受武力和欺凌。他稱如果美國不從平等立場出發與我們談判，伊朗將繼續他們的道路。

美國與伊朗本月12日在阿曼首都馬斯喀特舉行間接會談，這是自2018年5月在美國總統特朗普首個總統任期內美國單方面退出伊核協議之後，美伊之間的首次正式談判。上周六美伊結束在意大利首都羅馬舉行的第二輪間接會談。基於談判進展，雙方技術團隊將於周三啟動專家級談判。雙方第三輪間接會談將於周六在阿曼舉行。

伊外長訪華洽雙邊關係 在北京，中國外交部周二宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，伊朗外長阿拉格奇將於今日訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆介紹，阿拉格奇訪問期間，雙方將就中伊雙邊關係及雙方共同關心國際地區熱點問題深入交換意見，相信此訪對落實兩國達成重要共識，深化政治互信，推動各領域合作，捍衞多邊主義。