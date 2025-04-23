烏英法美今會議 洽棄領土換終止戰事

談停襲民用設施 普京澤連斯基各執一詞 在美國斡旋及施壓下，俄烏停火現出曙光。俄羅斯總統普京周一提議與烏克蘭，舉行相隔3年來首次雙邊會談。烏克蘭總統澤連斯基未直接回應，但表明準備好就停止襲擊民用目標進行任何對話，又透露烏代表團將於今日與英國、法國和美國代表開會推動停火。消息指，會上將討論烏克蘭放棄領土、放棄加入北約，換取維和部隊進駐。

俄方歡迎禁烏入北約 普京周一在電視講話上提到，復活節30小時停火後，俄軍已恢復攻勢。俄方對任何和平倡議都持積極態度，希望烏方積極響應。對於澤連斯基呼籲停止襲擊民用目標，普京指俄方攻擊的民用目標被烏方用作軍事設施，需再作研究，不排除可能透過雙邊對話磋商。克里姆林宮發言人佩斯科夫同日補充，普京談及可能討論停止攻擊民用目標時，意思是考慮與烏方談判和討論，此外俄方歡迎特朗普政府禁止烏克蘭加入北約的立場。

澤連斯基發表晚間講話時批評俄方拒絕延長復活節停火，強調烏方堅持提議停止襲擊民用目標，作為實現停火的最明顯、最簡單、最可靠方法。烏方期待莫斯科給出明確答覆，並準備好就如何確保這一點進行任何對話。澤連斯基同日與英國首相施紀賢通話，並指烏方代表今日起將在倫敦開會，烏克蘭、英國、法國和美國準備如同以前一樣，盡可能建設性地向前邁進，實現無條件停火，進而建立真正持久和平。

特朗普周一宣布，他將於未來3天披露俄烏和平計劃全部細節，目前已進行良好會談，聲稱相信俄烏本周很有可能達成協議。美媒引述知情人士透露，美方上周四在巴黎向烏方提交和平計劃方案，包括由美國承認俄羅斯對克里米亞主權，並禁止烏克蘭加入北約。計劃亦考慮在烏克蘭部署歐洲彈性部隊，並另設獨立維和部隊負責監督停火情況，該維和部隊將由俄羅斯、烏克蘭以及一個非北約成員國組成，美國將以提供資金的方式參與。

傳烏保留領土追索權 知情西方官員透露，烏方上周與美方代表團會談時特別關注領土問題，似乎願意放棄約20%領土，但只限承認俄方實控，烏方保留對領土追索權。美方亦考慮把扎波羅熱核電廠及周邊指定為中立領土，由美國控制。匿名官員強調，上述多個選項是供烏方權衡，毋須全部接受。美國正等待烏方在倫敦會議上回應，一旦達成共識就會提交至俄羅斯。美國國務卿魯比奧日前警告，如果談判短期內缺乏進展，美國可能停止斡旋。本報綜合報道