中汽協倡杜絕虛假宣傳 防輔助駕駛生亂

智能電動車事故頻生 企業應履行安全責任 內地智能駕駛事故近來頻生，包括多宗小米SU7電動車致命事故，引起關注。中國汽車工業協會周一發布規範駕駛輔助宣傳與應用的倡議書，倡議相關企業切實履行產品質量安全主體責任，規範營銷宣傳行為，避用模糊或誤導性表述。

該倡議書提出，內地智能網聯汽車產業近年快速發展，組合駕駛輔助系統已進入規模化應用關鍵期。中國汽車工業協會聯合中國汽車工程學會倡議企業切實履行產品質量安全主體責任，規範營銷宣傳行為，切實履行告知義務，以進一步引導企業強化自律意識，踐行質量承諾與安全責任，構建良性發展生態，推動組合駕駛輔助功能產品安全推廣應用。

倡議書提到，企業應嚴格依據《汽車駕駛自動化分級》（GB/T 40429—2021），杜絕虛假宣傳與過度營銷，避免使用模糊或誤導性表述，確保功能命名科學嚴謹，防止司機誤用、濫用風險。企業亦應及時澄清並整改已發布的失實訊息，主動承擔企業主體責任和社會責任。

建立面向用戶告知機制 另外，倡議書指企業應建立面向用戶的組合駕駛輔助功能產品告知機制。全面告知駕駛者責任、系統基本訊息、正確使用方式和應急處置方法等核心內容，確保用戶清晰認知駕駛輔助與自動駕駛的本質區別，共同築牢道路安全防線。倡議書呼籲相關企業積極響應、認真落實；中國汽車工業協會和中國汽車工程學會將繼續發揮行業組織的引導與協調作用，強化行業協同治理，推動技術穩步有序發展，為消費者提供安全可靠的出行體驗。本報綜合報道