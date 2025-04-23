廣西超警洪水初發 廣東汛期暴雨來襲

受強降雨影響，廣西壯族自治區多地周日至周一出現今年首場超警洪水。據中央氣象台昨日消息，南方地區降雨和強對流天氣今日將再度加強，廣東省氣象部門預測，該省今日至周五將迎來今年汛期首場暴雨。

廣西水文中心周一表示，截至當日上午8時前24小時，賀州、河池、梧州、百色及桂林等市部分地區降中到大雨，局部地區暴雨，洛清江支流西河周日上午10時50分出現超警0.37米的洪水。數據顯示，周一上午8時廣西全區各江河水位均在警戒以下；西江梧州水文站水位1.98米（警戒水位18.5米），相應流量每秒1,720立方米。水文部門預測，未來24小時，柳州及桂林等市部分中小河流可能出現小幅漲水過程，各主要江河水情平穩。

強對流藍色預警持續 中央氣象台昨日上午繼續發布暴雨及強對流天氣藍色預警，預計當日主雨帶將南壓至廣西北部至浙江南部一帶。浙江、福建、江西、廣西、廣東等地料有大雨或暴雨，江南東部、華南西部等地部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中廣西西部和東北部等局部地區將有10級以上雷暴大風。

廣東省氣象部門分析稱，昨日冷暖氣流交匯區域（切變線）位於江南一帶，韶關、清遠、肇慶處於副熱帶高壓邊緣不穩定區域，雷雨依舊活躍。

今日副熱帶高壓南落，切變線逐漸南壓到粵北，韶關、清遠雨勢加大，河源、梅州及珠三角北部雷雨趨於頻繁。切變線周四至周五自北向南影響廣東，強降水落區逐漸往南擴展，並且伴有強對流天氣。本報綜合報道