兩岸國際

日茨城爭取租借陝西大熊貓

日本茨城縣周一宣布，已與中國陝西省簽署有關發展友好關係的備忘錄，內容包括雙方在經濟、青少年交流、大熊貓保護等領域展開合作，該縣有意今後加強爭取租借大熊貓的活動。該縣提到，宮城縣仙台市、秋田縣秋田市、兵庫縣神戶市也致力於爭取租借大熊貓的活動。（綜合報道）
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