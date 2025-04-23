4月23日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
日茨城爭取租借陝西大熊貓
日本茨城縣周一宣布，已與中國陝西省簽署有關發展友好關係的備忘錄，內容包括雙方在經濟、青少年交流、大熊貓保護等領域展開合作，該縣有意今後加強爭取租借大熊貓的活動。該縣提到，宮城縣仙台市、秋田縣秋田市、兵庫縣神戶市也致力於爭取租借大熊貓的活動。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250423-0423_00178_008/日茨城爭取租借陝西大熊貓
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc