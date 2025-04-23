日茨城爭取租借陝西大熊貓

日本茨城縣周一宣布，已與中國陝西省簽署有關發展友好關係的備忘錄，內容包括雙方在經濟、青少年交流、大熊貓保護等領域展開合作，該縣有意今後加強爭取租借大熊貓的活動。該縣提到，宮城縣仙台市、秋田縣秋田市、兵庫縣神戶市也致力於爭取租借大熊貓的活動。（綜合報道）