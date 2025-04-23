日議員聯盟參拜靖國神社 中韓不滿

據報道，該議員聯盟通常在春季、秋季例行大祭以及8月15日的終戰紀念日時參拜靖國神社，去年因秋季例行大祭期間處於眾院選舉期而放棄集體參拜。首相石破茂周一已以內閣總理大臣名義，向神社供奉了名為「真榊」的祭品；眾議院議長額賀福志郎、參議院議長關口昌一、厚生勞動相福岡資麿、經濟安全保障擔當相城內實，也供奉了「真榊」。

屢促正視歷史 劃清界線

南韓外交部昨日以發言人名義發表評論，對石破茂向靖國神社供奉祭品以及部分政要集體參拜深表失望和遺憾。評論批評，日本領導層再次向美化日本侵略戰爭、供奉戰犯的靖國神社獻祭品及前往參拜，韓方敦促日本負責任的領導班子正視歷史，以實際行動表達對歷史遺留問題的謙虛和深刻反省的態度，這才是兩國基於互信建立面向未來關係的重要基礎。中方過去亦曾多次敦促日方正視並反省侵略歷史，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底與軍國主義劃清界線。