貿易戰影響 華美式餐廳改用澳洲牛肉

【本報綜合報道】英媒周一報道，北京一間知名美式燒烤餐廳近日宣布，將停止使用美國進口牛肉，全面改用價格較低的澳洲牛肉，反映中美貿易戰影響已逐漸擴大至民生層面。當地餐飲業者面臨類似困境，另有專營美式牛排的餐廳也轉向澳洲市場。

該餐廳營運總監德佩萊特（Charles de Pellette）表示，受中國對美國加徵的巨額報復性關稅影響，美國牛肉價格飆升，餐廳沒法繼續承擔高昂成本，幾乎令他們不能再使用美國牛肉。該餐廳每月需用7至8公噸牛胸肉，過去100%採購自美國，但在用畢現有庫存後，下月起將全面轉用澳洲M5等級牛肉。餐廳已測試數月，發現不遜於美國牛肉，客人也非常滿意。

華轉從阿聯酋進口天然氣 另外，中國已經沒從美國進口液化天然氣逾兩個月，是5年來最長的中斷時間。內媒昨日報道指，新奧股份近日與阿布扎比國家石油公司簽署了長期液化天然氣購銷協議，每年將獲約100萬噸液化天然氣供應，供應期限為15年，是阿聯酋與中國合作夥伴簽署有史以來合約量最大的液化天然氣協議。