與台非官方關係密切 美稱有擴大接觸動力

國務院：雙邊共享相似價值

隨着特朗普再度入主白宮，台灣輿論關注可否期待行政部門高層官員再次訪台。美國國務院一名發言人回應台媒詢問時表示，台灣作為領先的民主政體與科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴，美台有密切的非官方關係，雙邊共享相似價值、商業及經濟關係深厚，民間交流緊密，這構成美台友誼的基石。