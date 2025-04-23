與台非官方關係密切 美稱有擴大接觸動力
【本報綜合報道】針對台媒查詢美國是否將重現總統特朗普第一任期時，官員訪台層級頻破紀錄的情況，美國國務院周一未有正面回應，只稱美台非官方關係密切，共享相近價值，經濟與民間互動緊密，成為擴大接觸的動力。
國務院：雙邊共享相似價值
隨着特朗普再度入主白宮，台灣輿論關注可否期待行政部門高層官員再次訪台。美國國務院一名發言人回應台媒詢問時表示，台灣作為領先的民主政體與科技重鎮，是美國在印太區域的重要夥伴，美台有密切的非官方關係，雙邊共享相似價值、商業及經濟關係深厚，民間交流緊密，這構成美台友誼的基石。
特朗普重返白宮後不久，參議院外交委員會於3月28日通過《台灣保證實施法案》；眾議院早在2023年高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交往準則。參眾兩院均有跨黨派議員，要求國務院制訂具體計劃，解除美台現有交往限制。另外，有共和黨籍眾議員本月初致函農業部部長羅林斯，希望她未來率領貿易代表團訪問亞洲時，將台灣列為一站。
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