台指滲透加劇 不止5000共諜潛伏

台灣軍情局前局長 劉德良

【本報綜合報道】近期共諜案頻傳，台灣立法院外事及防務委員會今日邀請台防務部門首長顧立雄、安全部門首長蔡明彥等機關首長，報告共諜滲透影響台灣安全層面、範圍及未來人員考核管制的具體做法，並備質詢。台安全部門早前已將書面報告送交相關部門，內容顯示2020年至今的共諜案起訴159人。惟台軍情局前局長劉德良周一稱，安全單位多年前曾評估潛伏在台共諜約5,000人，以當前兩岸情勢，今日仍滲透潛伏在台灣的敵諜相信遠超此數。

有關於潛伏在台的共諜數字，台灣安全單位曾多次公開評估。1999年時任台灣安全部門首長丁渝洲曾指出，當時潛伏在台灣的共諜約2,000人。所謂潛伏人員包括合法、非法進出台灣的大陸人士，且所進行的活動與申請不符。劉德良認為，兩岸情報作戰不能重「情報」、輕「反情報」，督察及保防人力與預算應該相應擴增，強化安全單位指導統合能量，同時政府、各政黨、民意代表及媒體，要多給予支持。

陸委會：防範陸客團「養套殺」 台灣陸委會主委邱垂正昨日在立法院受訪時，被問若兩岸觀光恢復「一條龍」模式，是否擔心大量陸資引進，暗藏安全危機。他強調，一直堅持要透過觀光小兩會溝通、協商好再開放，過去常有陸客「一條龍」由特定業者壟斷利益，造成台灣業界無法從事優質的觀光旅遊。他又稱，陸客團若由大陸官方來操控，容易引起統戰操作，對台進行政治經濟脅迫，也就是一般說的「養套殺」、說斷就斷，讓台旅遊業界血本無歸。