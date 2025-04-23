英航母打擊群部署印太 不排除往台海

【本報綜合報道】英國威爾斯親王號航母打擊群昨日中午自英格蘭樸茨茅斯軍港出發，繼2021年後再度開展對印太區域的行動部署。被問及會否前往台海和南海執行自由航行行動時，打擊群指揮官布萊克默（James Blackmore）強調所有選項都存在，顯示航母打擊群賦予的行動彈性。

除了威爾斯親王號航母，導彈驅逐艦無畏號同日下午亦將自樸茨茅斯軍港啟程，打擊群編隊英國皇家海軍護衞艦里士滿號和加拿大海軍巡防艦魁北克市號則從普利茅夫軍港出發，連同挪威海軍兩艘船艦等組成最初的7艦編制。英方為今次印太區域部署出動24架F35B隱形戰機及近20架配備先進雷達系統與導彈的軍用直升機，並首度運用無人機執行艦隊運補任務，整體空中戰力刷新英國航母打擊群歷來部署紀錄。

台媒首登威爾斯親王號採訪

英國皇家海軍上周三於樸茨茅斯軍港的威爾斯親王號上舉行小型記者會，首度有台媒登上該航母採訪。布萊克默回應提問時表示，涉台海、南海議題屬於更高層級的決策，航母打擊群在印太區域的行動是展現英國支持以規則為基礎的國際秩序，至於將如何展現支持由政府和高官決定。他強調，在印太區域發生的事與在歐洲發生的事有本質上的關聯，部署印太不僅不會削弱，反而有助增強英國在歐洲的實力。