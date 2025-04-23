菲放寬官員互動限制 允訪台推進經貿關係

美擬租蘇碧灣存軍械 就抗華作預先安排 菲律賓總統小馬可斯上周二簽署總統備忘錄通告，放寬該國與台灣政府官員的互動限制，包括允許菲律賓官員訪台，以推進菲台經貿關係，該備忘錄於周一發布。台灣外事部門首長林佳龍回應指，此舉有助台灣持續深化與菲實質合作，對菲政府務實推動台菲關係表達肯定。

菲縮旅行限制範圍至4高官 小馬可斯宣布放寬1989年由時任總統阿基諾簽署的第313號行政命令，該令規定菲官員不得在未經外交部批准下以公務身份訪台、接待到訪的台官員，或從事任何與台灣相關的官方活動，以體現菲律賓承認一中政策。最新簽署的第32號備忘錄則將上述旅行限制範圍，縮小至總統、副總統、外長和防長4個職位，其他計劃訪台從事經濟、貿易和投資事務的菲官員毋須再事先向菲外交部申請。

根據備忘錄，菲官員訪台時要用普通護照，不得使用其官方職銜訪問，出發前也要向台灣駐馬尼拉經濟文化辦事處通報出訪目的，並在訪問期間保持協調，返菲後向該處及菲外交部提交報告。此外，任何與台灣機構或組織簽署的協議、諒解備忘錄等，必須事先取得菲外交部批准，並在必要時取得總統府簽署授權。

另一方面，美媒指美國海軍部計劃於2026年前在菲律賓蘇碧灣附近租用大型倉庫，用來存放各種設備，可能包括軍械。租約為期10年，或成華盛頓和馬尼拉自1992年以來最大規模的預先部署行動，針對中國意圖明顯。

美欲租倉10年 料駐近百人 擬議租約招標文件顯示，倉庫將用於車輛及其設備的儲存和維護，理想面積為33,022平方米，最小面積須達19,979平方米。倉庫將設置電子、車輛和通訊設備維修車間，雖然未明確提及儲放彈藥，但海軍陸戰隊將提供高安全性模組化軍械庫設施，預計約69至100名人員將在該設施工作。

其他條件包括倉庫必須屬於環境受控設施，位於蘇碧灣海軍基地約100公里範圍內，並屬於蘇碧灣大都會管理局或克拉克經濟特區管轄範圍。如果獲准，該租約將允許美軍於2026年至2036年間在菲律賓領土存放和維護設備。招標書列明，租約不包含續約選項。本報綜合報道

菲律賓總統 小馬可斯 台灣外事部門首長 林佳龍 圖為美國海軍陸戰隊前年於蘇碧灣與菲律賓進行聯演。（Getty Images圖片）