日黑部峽谷觀光列車復運

日本富山縣黑部市黑部峽谷鐵路觀光列車前日結束約5個月的冬季停運期，全程約兩公里的「宇奈月-柳橋」區間再次重啟運行，至今年11月底結束。觀光列車以橙色車身為特色，沿着黑部川以平均時速16公里行駛。乘客能眺望嫩綠樹木和翠綠閃耀的大壩湖水，同時透過車窗，領略日本飛驒山脈美景。