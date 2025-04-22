展多領域科學實驗助研究 神舟十九3航天員將返地球

【本報綜合報道】內媒前日報道，繼神舟二十號載人飛船計劃近日擇機發射，神舟十九號乘組的太空出差之旅亦進入倒數階段，過去一周，3名航天員乘組除推進返回地球前的最後準備工作，同時也展開了多領域空間科學實驗。

採集運動學數據等 在航天醫學實驗方面，乘組利用結構光三維相機、精細動作測量儀等設備，採集航天員在微重力環境下的運動學數據，研究艙內操作姿態、精細動作控制變化規律等；透過足底壓力、肌肉功能測量，分析運動骨肌受力情況；並借助血管超聲波檢查，探索失重環境下，泛血管血流譜演變規律，為在軌航天員健康監測提供數據支持。

在微重力物理科學領域，航天員完成了變重力實驗櫃、燃燒科學實驗櫃及流體物理實驗櫃的樣品更換與設備維護等工作。此外，空間逆布雷頓大冷量製冷技術試驗載荷成功出艙安裝，有望提升中國空間熱控技術水平。乘組還展開了空間站平台巡檢，維護再生生保系統，整理艙內物資，並完成聽力、視功能和眼壓等醫學檢查，以及堅持每日鍛煉，確保身體健康。