00後投身養老院 創意活力送溫暖

連場歌舞時裝騷 晚年生活不枯燥 不少年輕人對護老院存有負面刻板印象，認為難以與長者溝通，在院內工作必定勞碌及情緒壓抑，不過中國浙江杭州00後女子俞曉霞卻以實力證明，事實並非如此。內媒昨日報道，俞曉霞因祖父母早逝而選擇老年護理專業，繼而投身養老院工作，近日更在職業培訓大賽奪冠，坦言希望「用專業彌補遺憾，讓老人感受溫暖」。

祖父母早逝 盼彌補遺憾 俞曉霞一直遺憾未能為早逝的祖父母提供更專業照顧，所以在大學義無反顧地選擇老年護理專業就讀，希望為更多長者送暖。畢業至今，她已投身養老院工作4年，不僅細心照料院內長者生活，更透過舞蹈、唱歌和時裝騷等活動，為他們的晚年生活增添更多趣味。

根據性格分組 動靜皆宜 俞曉霞在院內舉辦一系列創意活動，如與長者合作用報紙設計及製作出蓬蓬裙、背帶裙，最終由對方穿上成品亮相時裝騷。她還參考MBTI（16型人格）性格分類，將長者分成外向「E人區」和內向「I人區」，E人區長者參加服裝騷時表現活躍，I人區長者則會躲起來觀察，適時為參加者鼓掌。她指，透過有關活動，長者都感到很快樂。

俞曉霞現職的養老院有5至6名00後員工。她笑稱與院內長者是隔代親，將這些長輩視如家人，對方也經常分享人生智慧，而陪伴和照顧長者也使自己變得更有耐心，成就感滿滿。不少網民也稱讚俞曉霞用年輕思維活化長者孤寂乏味的養老生活，而她亦期待未來繼續以專業與創意，為更多長者點亮晚年精彩生活。本報綜合報道