尹錫悅內亂案 首允媒體審前拍攝

【本報綜合報道】南韓首爾中央地方法院周一早上10時就前總統尹錫悅涉嫌發動內亂案，舉行第二場公開庭審，首度允許媒體在正式開庭前拍攝，但仍不允許現場直播庭審情況。尹錫悅坐上被告席的庭審現場，首次對外界公開。

法院內不准直播庭審

尹錫悅於周一早上9時45分左右乘車抵達首爾中央地方法院，法院方面出於安全考慮，允許他乘搭的車輛駛入法院地下停車場。他早上9時57分許現身法庭，沒正面注視媒體鏡頭，只將目光對準坐在對面的檢察官席。庭上指出，考慮到公眾關注度、國民知情權及此前案例，法院經相關流程批准媒體在開庭前拍攝。審判庭之後要求媒體結束拍攝，並在媒體離開法庭後正式啟動第二次庭審。