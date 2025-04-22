尹錫悅內亂案 首允媒體審前拍攝
【本報綜合報道】南韓首爾中央地方法院周一早上10時就前總統尹錫悅涉嫌發動內亂案，舉行第二場公開庭審，首度允許媒體在正式開庭前拍攝，但仍不允許現場直播庭審情況。尹錫悅坐上被告席的庭審現場，首次對外界公開。
法院內不准直播庭審
尹錫悅於周一早上9時45分左右乘車抵達首爾中央地方法院，法院方面出於安全考慮，允許他乘搭的車輛駛入法院地下停車場。他早上9時57分許現身法庭，沒正面注視媒體鏡頭，只將目光對準坐在對面的檢察官席。庭上指出，考慮到公眾關注度、國民知情權及此前案例，法院經相關流程批准媒體在開庭前拍攝。審判庭之後要求媒體結束拍攝，並在媒體離開法庭後正式啟動第二次庭審。
當日庭審中，尹錫悅的律師將對首都防衞司令部第一警備團團長趙成賢和特戰司令部第一特戰隊隊長金亨基進行問詢。
李在明支持率破5成
南韓將於6月3日舉行總統選舉，填補前總統尹錫悅彈劾下台的空缺。民調機構Realmeter周一公布最新調查結果顯示，總統熱門人選、共同民主黨前黨魁李在明支持率首次突破50%。
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