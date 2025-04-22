美防長私人群組聊天室 洩也門行動機密

美國政府高層早前爆出Signal通訊群組、洩漏打擊也門叛軍青年運動行動詳情風波，防長海格塞斯一度受查。美媒周日引述消息指，海格塞斯另曾通過以私人電話設立的第二個Signal通訊群組，向包括他的妻子和弟弟在內的10多人，發送有關打擊青年運動的敏感訊息；白宮周一表示，總統特朗普支持海格塞斯。

包括其妻子弟弟共逾10人 知情人士透露，海格塞斯的Signal私人通訊群組成員，包括其妻詹妮弗（Jennifer Rauchet）、其弟菲爾（Phil Hegseth）和私人律師帕拉托雷（Tim Parlatore）。其中菲爾和帕拉托雷目前在國防部任職，而勞切特曾是美媒新聞製片人，並非國防部員工。

上月15日，海格塞斯在上述Signal私人通訊群組中，分享美軍即將對青年運動發動襲擊的詳細訊息，內容包括將出動的F/A-18大黃蜂戰機的飛行行程，與他在另一個誤加《大西洋》雜誌主編戈德堡的Signal群組中分享的攻擊計劃內容相同。

知情人士又指，此前洩密事件是誤將戈德堡加入群組，但新曝光的群組是海格塞斯今年1月就任前創建。一名美國官員回應時證實，海格塞斯的核心顧問獲確認前，有這麼一個非正式群組；但堅稱不存在國家安全漏洞，群組從未討論任何機密訊息。

另有報道指出，有幕僚曾在空襲也門前警告海格塞斯，切勿在群組內討論敏感軍事行動，另有人建議他用公務手機，但海格塞斯未有遵循。此前，海格塞斯被指控兩次攜同同樣曾任霍士新聞主持人的妻子詹妮弗，出席討論機密訊息的會議，進一步令外界質疑海格塞斯的領導及判斷力。本報綜合報道

美國防長 海格塞斯