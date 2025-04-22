襲加薩致多名醫護亡 以軍認失誤炒指揮官

【本報綜合報道】以軍士兵3月底在加薩南部拉法對醫療和急救車隊發動襲擊，造成15名醫務人員和人道工作者喪生。以色列軍方近日完成初步調查，指事件上存在失誤，決定免去涉事指揮官的職務。

事後交不完整不準確報告 以軍周日發聲明，公布事件的調查結果，聲稱部隊並未進行無差別射擊，但始終保持警惕，以應對他們識別出的真實威脅。調查未發現任何支持處決指控的證據。聲明同時承認，軍方在這次事件中存在多項專業失誤、違反命令和未全面報告的情況。一名副指揮官在行動中擔任現場指揮官，並且在事後簡報中提供不完整、不準確的報告，軍方決定免除這名指揮官的職務，還有一名指揮官將接受訓斥。

巴勒斯坦紅新月會在本月初記者會上指，遇害醫療急救人員所乘救護車帶有清晰標記，並且明確打開了救護車的應急燈，卻仍直接遭到以軍猛烈襲擊。根據以軍聲明，以軍士兵曾向一輛他們認為屬於巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的車輛開火，副指揮官認為存在威脅。一小時後，副指揮官下令向從車輛中走出的人員開火，相關車輛後來被確認為一輛消防車和數輛救護車。