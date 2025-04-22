普京未延長停火 俄已恢復攻烏

【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周日表示，總統普京沒有發布延長俄烏戰爭復活節停火的命令。俄方昨日宣布已恢復攻擊烏克蘭，烏方亦證實俄軍重啟對東部和南部的空襲。針對美國總統特朗普有關希望俄烏本周達成停火協議的說法，佩斯科夫翌日表示不想對此作出評論，又指普京及俄方對於尋求以和平方式調解烏克蘭問題仍持開放立場，將繼續同美溝通，並希望帶來結果。

普京上周六單方面宣布的停火，於莫斯科當地時間周日午夜（香港時間昨日凌晨5時）結束。停火結束前約5小時，俄羅斯塔斯社引述佩斯科夫的說法報道，普京並未下令延長停火。當被問及停火是否可能延長，佩斯科夫回應：「沒有其他命令。」

烏克蘭總統澤連斯基提議，俄羅斯放棄使用無人機和導彈襲擊民用基礎設施，至少為期30天。他強調，如俄羅斯不同意採取這些措施，將證明俄羅斯只打算繼續做那些摧毀人類生命和延長戰爭的事情。

俄烏互相指摘 復活節未停火 俄羅斯國防部周日曾指摘，烏軍不顧復活節周末停火提議，繼續向俄方發動襲擊，過去一夜出動48架無人機並向俄軍陣地發動444次炮擊，造成平民傷亡和民用設施損壞。澤連斯基同日亦指，復活節期間俄軍攻擊仍在繼續，從各方發動至少46次突擊和901次炮擊。

中國外交部發言人郭嘉昆昨日表示，注意到俄羅斯上周六至昨日停止所有戰鬥行動的報道，中方樂見一切通往停火的努力，這是實現和平的必要一步，希望有關各方繼續通過對話談判解決危機。