教宗方濟各 88歲逝世

教宗 方濟各

1936-2025

前日仍露面發表復活節文告 梵蒂岡昨日公布，天主教教宗方濟各當天在寓所聖瑪爾大之家逝世，享年88歲。外界估計，新任教宗熱門人選包括梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機、教宗特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機及剛果民主共和國首都總教區總主教安邦戈（Fridolin Ambongo Besungu）樞機等。天主教香港教區主教周守仁樞機代表香港教區及全體信友，表達深切哀悼及思念。

獲讚忠勇博愛踐行福音價值觀 羅馬聖教會總司庫法雷爾（Kevin Farrell）樞機於當地昨日早上9時45分（香港時間昨日下午3時45分）宣布，方濟各已於早上7時35分（香港時間昨日下午1時35分）回歸天家。他讚揚教宗一生都奉獻給主及教會，亦教導他們以忠誠、勇氣及博愛方式踐行福音書中價值觀，特別是幫助最貧窮及最邊緣化人士。

在本年復活節，即周日當天，方濟各當時乘坐座駕進入聖伯多祿大教堂，之後坐上輪椅前往露台，問候聚集廣場人們：「親愛的弟兄姊妹，復活節快樂！」他同時發表本年復活節文告，呼籲加薩地帶立即停火，亦與美國副總統萬斯見面，也是他最後一次公開露面。

2013年3月13日，方濟各接替本篤十六世，成為首位來自美洲或南半球的教宗。他在任內推動教廷改革，包括打擊教會領袖性侵行為等，亦積極提升天主教女性地位，對於同性戀持有較為寬容立場，同時關懷貧苦移民及反戰等，作風比較親民，被視為屬已故前教宗若望保祿二世後，另一最受歡迎教宗。

由近年開始，方濟各健康明顯開始轉差。他年輕時曾切除部分肺部組織，直至逝世前曾多次跌倒，並出現輕度腎衰竭。他2月接受支氣管炎治療後一度需要大量輸氧，包括使用呼吸機。醫療團隊負責人上月披露，方濟各住院期間曾處於死亡邊緣，團隊成員甚至考慮終止治療。

方濟各逝世後，外界難免關注誰人接手教宗之位。按照傳統，一群未滿80歲的樞機主教會被關在梵蒂岡內西斯廷教堂投票，互相推選繼任人，若有人獲得超過三分之二票數，煙囪就會升起白煙，反之則會釋出黑煙，之後繼續下一輪投票，直到達成共識為止。

樞機團將被關教堂互投繼任人 外界估計，一眾有力問鼎教宗之位的人士以帕羅林呼聲最高，其餘潛在人選包括祖皮、安邦戈、來自菲律賓的塔格萊（Luis Antonio Tagle）樞機以及美國的伯克（Raymond Burke）樞機等。

天主教香港教區表示，方濟各在任期間於2023年9月訪問蒙古，讓梵蒂岡及中國關係受到關注，又指他在推動跨宗教對話和促進世界和平方面不遺餘力，決心改革教廷，包括由女性參與決策層等，在任期間備受教會成員尊重和愛戴；弔唁及悼念禮儀安排將在稍後公布。本報綜合報道

方濟各（前左）復活節曾與萬斯（後右）見面，也是最後一次公開露面。 祖皮樞機 伯克樞機 教宗方濟各作風親民，關懷貧苦移民及反戰等。（Getty Images圖片） 安邦戈樞機 帕羅林樞機 塔格萊樞機