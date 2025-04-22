與美經貿談判建管道 台支持企業方案將公布

【本報綜合報道】台美就關稅進行經貿談判，台灣外事部門首長林佳龍昨日表示，台美談判現已建立管道密集諮商，會參考美日與各國談判進展。談判範圍包括關稅與非關稅貿易障礙，以及涉及投資、採購和出口管制等議題。台行政院同日將公布880億元新台幣（約214億港元）支持方案申請辦法，擬放寬輸美3年實績門檻。

抗議柬將台籍詐騙犯移送大陸 台灣立法院外事及防務委員會昨日邀請林佳龍報告業務概況，並備質詢。針對目前台美經貿談判進展，林佳龍表示，台灣駐美代表處已與美國國務院、貿易代表辦公室等部門建立管道，針對談判議題與程序密切諮商，並順利進行中。美國懷俄明州長哥頓上周六至今日率團訪台，外界關注會否與台談到能源貿易。林佳龍表示，雙方將就台美經貿議題，特別是懷俄明州涉及的項目交流；又指台灣「2025選擇美國投資高峰會」訪問團各分團在美國在台協會安排下，前往各州交流與合作。至於柬埔寨近期將180名台籍詐騙疑犯遣送中國大陸，他稱已持續交涉，也從駐胡志明市辦事處派員赴柬，但柬方沒遵照國際規範，台方已表達抗議。

台灣行政部門人員昨日表示，針對經濟部公布中小微企業貸款再加碼方案，擬放寬單月營收衰退15%的限制；而原本公布一些支持方案設下要有對美出口3年實績門檻，部分補助與貸款措施已取消此限制。多部門昨日擬將20項措施申請細節報請台行政院長卓榮泰核定，再由各部會宣布。相關人員強調，如未來還有需要，將視情況調整，不排除透過追加預算因應。

台灣外長

林佳龍