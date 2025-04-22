美列8大作弊手段 警告勿避關稅

【本報綜合報道】美國陸續與貿易夥伴展開關稅談判，暫未知美國總統特朗普會否親自參與。他周日發文稱，自「關稅解放日」以來，各國領袖和企業高層都來求他降低稅率，強調美國必須重建國家偉大的財富，又列出8大「非關稅作弊手段」警告各國政府。

特朗普在貼文中列出8大「非關稅作弊手段」，包括貨幣操縱、具關稅與出口補貼效果的增值稅、低於成本的傾銷、出口補貼與其他政府補貼、保護性的農業標準、保護性的技術標準、假冒、盜版與知識產權盜竊，以及規避關稅而進行的轉運行為。他特別點名歐盟和日本，直指歐盟禁止輸入基因改造粟米的非關稅貿易壁壘政策，削減美國大量出口的粟米產業；日本則藉由「保齡球測試」美國進口車輛來規避關稅。

萬斯將晤印度總理談經貿 美國副總統萬斯昨日將開啟為期4天的印度之行，並將在新德里與印度總理莫迪舉行會談，討論經濟、貿易及地緣政治關係等議題。另外，美國前總統奧巴馬、拜登、克林頓日前接連公開譴責特朗普政府及其政策，有學者形容情況「前所未見」。