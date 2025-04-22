南韓洗產地案例增 多涉華貨避美關稅

【本報綜合報道】南韓國稅廳昨日公布，發現愈來愈多企業試圖將外國產品偽裝成南韓出口產品，其中大部分來自中國，以規避美國總統特朗普的全面關稅。該部門已成立特別工作小組，阻止非法出口行為，並計劃制訂更具體應對措施，保護國內企業。

經過上月開展的特別調查，南韓發現今年僅第一季，違反原產國規定的案例總額達到295億韓圜（約1.62億港元）。其中價值33億韓圜（約1,800萬港元）的電池陰極材料從中國進口並運往美國，但造假原產地為南韓；另有閉路電視自華進口零件並在韓重新組裝，以規避美國對中國實施的通訊設備管制，這類違規產品價值達193億韓圜（約1.06億港元）。相較之下，去年全年違規總額約348億韓圜（約1.91億港元），其中輸美貨物佔62%。