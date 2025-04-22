美傳逼他國減與華貿易 中方怒斥損人不利己

特朗普或欲親晤華領導人 稀土勢成談判重心 多間外媒引述消息指，美國特朗普政府正準備在關稅談判中向其他國家施壓，要求其他國家限制與中國的貿易往來，以換取美方關稅豁免。中國商務部新聞發言人昨天回應稱，為一己一時私利、以損害別人利益來換取所謂豁免是與虎謀皮，最終只能是兩頭落空，損人不利己。

中國商務部新聞發言人表示，注意到美國近來打着所謂「對等」旗號對所有貿易夥伴濫施關稅，同時又脅迫各方與其開啟所謂「對等關稅」談判。發言人批評，這是打着「對等」的幌子，在經貿領域推行霸權政治、實施單邊霸凌；強調綏靖換不來和平，妥協也得不到尊重。

華籲各方拒霸凌 尊重對話 中方尊重各方通過平等磋商解決其與美方的經貿分歧，認為各方在「對等關稅」問題上應站在公平正義一邊，捍衞國際經貿規則和多邊貿易體制。中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，如出現這種情況，中方絕不接受，將堅決對等地採取反制措施，有決心有能力維護自身權益。發言人指出，國際貿易一旦回歸弱肉強食的叢林法則，所有國家都會淪為受害者。中方願與各方加強團結協調，攜手應對，共同抵制單邊霸凌行徑，維護自身正當權益，捍衞國際公平正義。

有報道指，美國總統特朗普不願授權白宮代表，與中方官員在北京開展緩和中美局勢的談判，引發中方疑慮，令中美貿易戰在短期內降溫的希望變得渺茫。美國內政部長伯古姆周日則稱，有信心特朗普將與中國談判達成關稅協議，但強調加強國內稀土礦產量是達成協議的關鍵因素。

前國務院資深官員與業界人士向美媒透露，美國參議院尚未通過特朗普提名駐華大使人選，特朗普亦未欽點任何人主導與華談判，白宮也未接觸中國駐美大使館開始磋商。報道指，中美缺乏任何實質外交接觸，導致兩國無法落實有效溝通，特朗普堅持與中國領導人直接一對一談判，阻礙了其他外交手段，甚至限制國會議員就中美貿易戰與北京溝通。

有專家認為，特朗普無意通過他人，來傳達自己的想法。據指美國智庫布魯金斯學會名譽主席桑頓已自請與北京接觸，白宮卻對此毫無興趣。但報道指出，雙方祭出報復性關稅所造成的經濟衝擊，或成重啟對話的契機。伯古姆周日受訪表示，沒有人比特朗普更適合把北京帶到談判桌前。

專家指美對華已深度依賴 美國對華加徵「對等關稅」最高達245%，美國獨立調查記者諾頓（Ben Norton）周日接受中國媒體訪問時稱，所謂245%關稅明顯是虛張聲勢，特朗普政府或參考1985年與日本簽訂《廣場協議》，想逼中國簽署一份不平等協議，不過中國並非當時日本，北京不會重蹈覆轍。

被問及美方朝令夕改關稅稅額，諾頓稱特朗普政府認為有很大籌碼，實際剛好相反，反而暴露對華深度依賴。他指特朗普豁免中國製造手機、電腦及半導體等電子產品關稅，美國目前根本無法在本土生產上述關鍵產品，顯示中方經濟實力遠超美方預期。本報綜合報道