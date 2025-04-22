市監完成檢查全國保健食品廠

【本報綜合報道】內媒周一報道，市場監管總局已完成全國在產在營保健食品生產企業體系檢查首輪全覆蓋，累計完成體系檢查2,520家次，覆蓋率達140%，推動保健食品抽檢合格率連續5年保持在99%以上，促進整個行業食品安全管理水平明顯提升。

體系檢查立足發現和化解風險隱患，提升企業管理能力和水平，探索全過程、全環節監管模式，推動食品安全風險隱患防控向事前預防型轉變。

5年來，市場監管部門全面掌握保健食品生產企業生產經營和產品質量安全整體情況，首輪全覆蓋體系檢查發現的問題已全部整改到位，在完善企業質量管理體系、提升產品質量安全水平、健全體系檢查運行機制、提升監管效能以及培養鍛煉人才隊伍等方面取得顯著成效，形成了一批可複製、可推廣的經驗做法。