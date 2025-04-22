涉製太空油電子煙 公安局跨省拘36人

【本報綜合報道】河南省開封市公安局近日偵破一宗製售含有依托咪酯成分（太空油毒品原材料）的「上頭電子煙」案件，從多地拘捕36人，繳獲123.1公斤相關毒品，收繳涉案金額達1,063萬元人民幣（約1,145萬港元）。至此，這個涉及7省多地市的販毒網絡被徹底摧毀，案件還在進一步偵辦中。

檢123公斤毒品 值逾1100萬 案情指，開封市公安局鼓樓分局前年10月發現一名董姓年輕女子販賣上頭電子煙，對她立案調查。警方調查發現，董女夥同多人到湖北武漢購買一批上頭電子煙，隨後更到江西等地購買依托咪酯等材料，自行製造售賣。董女得悉依托咪酯被國家列入管制藥物後暫停製售毒品，去年2月逃到廣東從事涉黃活動，其餘同夥亦暫停前述行為。

開封市警方最後逮捕接替董女等人繼續製售上頭電子煙的曹姓男子，再循線逮捕多名提供依托咪酯等原料的人。

警方去年6月在多人交易期間收網，最終成功逮捕大批涉案人員，目前已扣查涉案8套房產、13輛車、36部手機等。