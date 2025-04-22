廣西河池 冰雹大如雞蛋 砸狗入鬼門關

連日乾旱突反常 強風伴滂沱雨量 廣西多地嚴重乾旱，正啟動旱災防禦三級和農業重大自然災害（乾旱）Ⅳ級應急響應。惟廣西氣象局昨日公布，河池、柳州等地部分地區有中雨到暴雨，伴有短時雷暴大風、冰雹等強對流天氣。其中，河池市宜州區上周六遭遇冰雹大風天氣，有村民綁在屋外的狗被砸死；賀州市也刮起大風，不少鐵皮屋頂被掀翻。

新疆甘肅局地沙塵暴 中央氣象台昨日繼續發布暴雨、強對流天氣和沙塵暴藍色預警，預計昨日至今日江漢東部、江淮西南部、江南中北部、西南地區東部等地的部分地區將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣，其中安徽、湖北、湖南和江西等地的部分地區將有10級以上雷暴大風，多地小時雨量將大於50毫米至70毫米以上。新疆、青海、北京和四川等地昨日至今日有揚沙或浮塵天氣，其中新疆、內蒙古和甘肅等地的部分地區有沙塵暴。

廣西迄40.5萬人受災 河池市宜州區日前遭遇冰雹大風天氣，懷遠鎮一名村民表示，冰雹如雞蛋般大小，屋頂被砸穿，辣椒開的花果都被打掉，只剩下苗桿，村內有狗被砸死。宜州區當日發布冰雹橙色預警信號，多地出現冰雹天氣，局地伴隨短時大風。宜州區應急局周日回應稱，暫無人命傷亡報告，財產損失正統計中。

官媒引述廣西壯族自治區應急管理廳指，截至昨天早上9時，南寧、柳州、桂林、梧州、防城港、欽州、貴港、賀州、河池、來賓、崇左等11市52個縣（區）的乾旱災害，累計造成廣西40.5萬人受災，因旱飲水困難需救助人口累計8.3萬人（實時4.9萬人）；農作物受災面積51.3千公頃；直接經濟損失2.1億元（人民幣‧下同，約2.2億港元）。廣西自治區財政廳已下撥1,750萬元（約1,862萬港元）抗旱資金支持柳州、河池、百色等8市36個縣（區）做好局地乾旱災害防禦工作。本報綜合報道