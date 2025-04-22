欠租將拆屋 台女辣椒水噴公僕

【本報綜合報道】台灣基隆市一名許姓女子的房子坐落政府工地，卻沒依約支付租金，遭當局起訴拆屋還地定讞。她及後赴基隆辦事處商談期間，竟持辣椒水向公務員噴灑，遭警員當場逮捕後起訴。基隆地方法院日前認定許女攜危險物品妨害公務，判處有期徒刑9個月。

涉妨害公務判囚

許女的房子因坐落在政府管理的土地上，原本應該支付租金，但許女卻積欠租金多時，當局發函予她解除土地的租賃契約，並提起訴訟要求許女拆屋還地。該訴訟經基隆地方法院判決，許女應訴屋還地。今年2月24日，許女赴基隆辦事處表示，要與辦事處主任商談延緩拆屋還地一事。辦事處主任陳女了解狀況後，向許女表示，該案已經無法延緩拆屋還地。許女不滿之餘，竟拿出預藏的辣椒水向陳女及職員邱女噴灑，導致陳、邱兩人臉部紅腫、眼睛刺激；許女及後被警方逮捕。