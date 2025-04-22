旅行平台 預告五一長假出行 內地人遊日韓升溫

五一小長假即將到來，內地多個旅行平台周日發布「備戰」數據和預測報告，可見民眾的出遊需求持續旺盛，旅遊市場熱度持續攀升。國內多個熱門城市的火車票和機票被搶光，南韓首爾、濟州島，日本東京、大阪，香港和澳門等城市仍是預訂熱度靠前的出境旅遊熱門目的地。

旅遊平台攜程發布《五一旅遊出行預測報告》，今年假期旅遊消費呈現「長線爆發、跨國雙向升溫、縣域逆襲」三大特徵。同程旅行平台的數據分析，2025年「五一」假期的旅行熱度或將達到2023年以來「五一」假期的峰值，出行高峰預計出現在假期前兩日。內地不少打工仔考慮結合年假和「五一」假期，若節後請假4天，可連放11天超長假期。美團旅行相關負責人表示，火車票出行高峰集中在5月1日，提前兩日錯峰出行，部分線路尚有餘票。

上海吸韓日泰客 同程旅行數據顯示，國際機票的價格預計從「五一」假期前一周出現上漲勢頭，並在4月30日和5月1日達到價格高峰。多個旅遊平台均顯示，境內熱門目的地是北京、上海、廣州等，自2025年4月中旬以來，「00後」年輕遊客最愛搜尋「火車站附近酒店」，佔比高達31%。而上海長期是入境遊最受歡迎城市，除南韓外，「五一」入境遊客源國日本排第二，在此期間的訂單年增近兩倍。不少上海市民發現，外灘等熱門景點擠滿打卡和購物的泰國遊客。本報綜合報道