山東船長被殺拋屍公海 疑犯落網

【本報綜合報道】山東省榮成市一艘遠洋漁船上月11日在公海發生一宗駭人殺人事件，船長的女兒小星（化名）日前爆料父親被船員殺害拋屍公海。警方事後拘捕疑犯，已移送檢察院提請批准逮捕。內媒周一報道，小星得到兩段父親的漁船在印度洋海域行駛時所拍攝的影片，又從船員錄製的影片中目睹父親被殺過程。

女兒收到涉事影片 小星上周四收到警方整理的父親遺物，惟當中未有父親的手機、手錶、現金、身份證、銀行卡等物件。她不知道父親的其他物品是遺失，還是警方暫時無法交給家屬。小星收到的影片顯示，其父在1月28日除夕當天在朋友圈發布新年祝福影片，祝福家人朋友身體健康。他又曾在上月2日凌晨於漁船上放生瀕危物種海龜，強調是在捕魚作業中誤捕海龜，已按規定放生。

小星此前從警方處看到一段船員拍攝的影片，兇手將父親殺害後從二樓船長室扔到一樓甲板，之後再試圖將遺體拋落海。她又表示，漁船公司指兇手將閉路電視鏡頭砸壞，只有船員拍攝的影片。畫面可見，小星的父親被殺後躺在甲板上沒有動彈。對於該段影片，小星稱不方便提供。