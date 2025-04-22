斥破壞環境 非洲數百婦 燒華資礦場

控訴毀田殺魚 幾內亞比紹多人被捕 非洲國家幾內亞比紹西北地區周日有數百名婦女示威抗議，她們不滿當地一個中資礦場的鋯礦開採破壞環境，憤而縱火焚毀設施，事後多人被捕。據悉，遇襲的中國企業自2022年起一直在當地採礦，所採集鋯石用於陶瓷和建築業。

涉事礦場位於靠近海濱小鎮瓦雷拉（Valera）附近的尼金（Nhiquin）地區，接近塞內加爾邊境。目擊者指出，示威者的目標是一個自2022年起由中國私人企業開發的鋯礦採集中心。其中一名參加抗議活動的婦女卡賈夫（Aissato Cadjaf）表示：「我們不希望有關方未經同意就開採，我們的稻田都被毀了，礦場附近的河流已沒有魚了。」她指儘管村民一再申訴，卻沒有人在聽。

內政部長坎德（Botche Candé）事後到場視察，指所有設施都被燒毀，但未具體說明被毀壞的設施是甚麼。

安全部隊未能阻止 他強調國家努力尋找合作夥伴時，任何人都無權破壞他們的財產。他又指，涉事婦女全部逃入森林，必須被追查和逮捕。當地官員指出參與人數眾多，當局甚至出動了全副武裝的安全部隊，也未能阻止設施被焚毀。

幾內亞比紹是其中一個最不發達國家之一，聯合國人類發展指數評分的193個國家中，幾內亞比紹排第179。世界銀行數據顯示，該國約有四分之一公民每日生活費不到1.9美元（約14.82港元）。在貧困及政治不穩下，令該國淪為拉丁美洲與歐洲走私毒品的中轉地。本報綜合報道