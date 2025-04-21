實體復古影音舖 錄像帶文化重塑

填補串流審美疲勞 未來開放租借服務 美國傳媒上周五報道，紐約市布魯克林區近日新開一間全市唯一提供全方位服務的實體復古影音店，收藏超過1,500部家庭錄像帶、數碼多功能光碟等格式的影視作品，內容涵蓋1980年代的舊片到最新獲獎的電影，單片售價5至100美元（約39至780港元）不等，未來還將開放租借服務。

甫開張即吸550人光顧 該間實體影音店由35歲哈梅爾（Aaron Hamel）與39歲米爾斯（Jess Mills）創立，兩人表示創店靈感源自於他們另一間已經歇業影音店，希望能重現「家庭電影夜」的儀式感。店舖開張當天的最初5小時內便吸引550人光顧，反映實體媒介仍對不少民眾具有吸引力，店內更陳列不少罕見藏品，並引進專修復冷門經典的發行商作品。

可避免作品無預警下架 20歲顧客傑克遜（Liza Jackson）強調，如今串流媒體當道，實體媒介能避免作品無預警下架，她甚至為此儲存了「末日專用DVD」系列。店家計劃販售播放設備，並透過雜誌和簽名海報等營造社群交流氛圍。哈梅爾認為，實體影碟正循黑膠唱片復興軌迹，當年輕世代對數碼媒體感到審美疲勞後，便會開始轉而投向觸摸得到的影音文化。本報綜合報道