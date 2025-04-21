兩岸國際

印度4層高建築物凌晨倒塌奪11命

印度德里一幢4層建築物上周六凌晨倒塌，至少11人死亡，另有數人受傷。警方指，德里東北部穆斯塔法巴德地區一幢建築物凌晨2時30分左右倒塌。當時樓內約有22人，相信部分人仍受困。（綜合報道）
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