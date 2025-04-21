兩岸國際

美內布拉斯加州小型飛機墜河3死

美國內布拉斯加州一架小型飛機上周五晚墜入普拉特河，造成機上3人死亡。各人遺體已打撈上岸，聯邦航空局和國家運輸安全委員會（NTSB）將展開調查，發生事故的飛機型號是塞斯納180。（綜合報道）
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