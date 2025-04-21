日擬讓步進口車規管 作籌碼與美關稅談判

日本考慮增加美國大米和大豆進口，並放寬美國進口汽車安全規定作為讓步，換取美國取消進口關稅。參與談判的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正上周六憶述，在飛機上得悉美國總統特朗普親自出席的消息後，殺了他一個措手不及。

美日上周舉行首輪雙邊談判，美方代表把汽車和大米列為日本設置市場壁壘的領域，要求日本增加進口美國肉類、水產及薯仔。赤澤亮正則要求美方代表按照重要性的先後次序，列出優先事項。美國和日本的汽車安全標準不同，日本加入了聯合國1958年制訂的汽車統一認證和測試標準協定，但美國沒有加入。美國貿易代表處上月一份報告指出，日本不接受美國的汽車安全認證，存在獨特的測試規程，以及難以建立分銷和服務網絡。

汽車是日本作為出口導向型經濟的重要支柱產業，日本政府認為在一些汽車安全標準方面有放寬空間，例如碰撞安全測試規定。雖然美國暫緩加徵24%對等關稅，但日本仍要面對10%統一關稅，以及對汽車、鋼鐵和鋁的25%關稅。美日正籌備第二輪談判，預計月底舉行。

聞特朗普親赴談判 日官吃驚 赤澤亮正透露，原本以為首輪談判只是部長級別。他與代表團成員在赴美國的飛機上休息時，外務省和經產省兩位官員穿着睡衣，以驚人的速度衝過來，慌張地通知特朗普公布參加談判的消息，他聽到後大吃一驚。赤澤亮正與特朗普見面時，曾自稱下級並表示自己「地位較低」。另外，赤澤亮正和特朗普交換見面禮，特朗普贈送印有「MAKE AMERICA GREAT AGAIN」標語的招牌鴨嘴帽，並親筆簽名。赤澤亮正則送上大阪世博吉祥物的周邊商品，包括金色存錢筒。

諾獎得主經濟學家聯署反關稅 另一方面，包括兩位諾貝爾獎得主、數十名經濟學家在內近千人簽署了一份反關稅宣言，嚴厲批評特朗普的關稅政策不僅誤入歧途，而且可能導致一場自我造成的衰退。宣言認為美國威脅並施加給其他國家的關稅稅率不僅不合理，同時與自由市場原則背道而馳。本報綜合報道