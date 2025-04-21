全美逾150組織示威反特朗普

【本報綜合報道】美國上周六再次爆發大規模反總統特朗普示威，全美有逾700場示威。在首都華盛頓，民眾聚集在白宮和副總統官邸前抗議。發起示威的組織發言人帕克（Sarah Parker） 表示，他們正向國家和當權者發出明確且緊急的訊息，人民不會接受專制擴權、法西斯政策或是瓦解憲法權利。

示威由「50501運動」主導，「50501」意指「50州、50場示威、一場運動」，公民團體、工會、性少數者團體、退伍軍人團體等超過150個組織參與，他們在各州議會、法院和市政廳附近遊行，遍地開花。

民眾持「美國無國王」標語 上周六時值美國獨立戰爭開打250周年，在紐約有民眾引用美國獨立戰爭時期的精神，手持寫有「美國無國王」、「抵抗暴政」字句的標語牌。亦有示威者批評特朗普驅逐非法移民的政策，把矛頭對準移民及海關執法局（ICE），高呼「沒有ICE，沒有恐懼，這裏歡迎移民」的口號。在華盛頓，示威者表明憂慮特朗普威脅憲法規範，包括正當法律程序的權利。