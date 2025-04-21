指控洩露安全資訊 美國防部炒3軍官

3人最終於上周五革職，他們批評國防部對各人的品格誹謗毫無根據。聲明指出，他們都在軍隊中為國服務，其中兩人曾部署到伊拉克和阿富汗的戰場上，他們理解資訊安全的重要並每天都在努力保護它。你們目前仍未獲告知究竟為何受查，調查是否仍繼續。有國防部官員透露，卡斯帕與3人關係緊張，他們有不同的行事風格，在性格上有衝突，卡斯帕將在未來數天出任新職位。