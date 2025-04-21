指控洩露安全資訊 美國防部炒3軍官
3人聯合聲明斥無根據誹謗 對處理感失望
美國國防部上周五革除3名高級官員，指他們涉嫌未經授權披露國家安全資訊。3人在聯合聲明否認指控，並指摘國防部對他們的誹謗毫無根據，對處理方式感到非常失望。
國防部長幕僚長卡斯帕（Joe Kasper）上月啟動多宗洩密調查，以確定美軍第二艘航空母艦前往紅海、美軍擬定針對巴拿馬運河的軍事行動計劃、政府效率部馬斯克到訪國防部、美國暫停向烏克蘭提供情報支援等機密資訊如何曝光。國防部長高級顧問考德威爾（Dan Caldwell）、國防部長副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick）於上周二停職，副國防部長幕僚長卡羅爾（Colin Carroll）上周四勒令行政休假。
3人最終於上周五革職，他們批評國防部對各人的品格誹謗毫無根據。聲明指出，他們都在軍隊中為國服務，其中兩人曾部署到伊拉克和阿富汗的戰場上，他們理解資訊安全的重要並每天都在努力保護它。你們目前仍未獲告知究竟為何受查，調查是否仍繼續。有國防部官員透露，卡斯帕與3人關係緊張，他們有不同的行事風格，在性格上有衝突，卡斯帕將在未來數天出任新職位。
事件意味國防部內部局勢已經失控，實際上反映國防部長海格塞斯缺乏領導能力。一名國防部官員憂慮，新的動盪可能引發更多混亂，沒有任何職位是安全。總統特朗普重返白宮後，國防部已清洗了一次，包括革除前參謀長聯席會議主席布朗等多名前總統拜登提名的高層。
被指反映防長缺領導力
前助理國防部長米格爾批評，海格塞斯不具備擔任國防部長的領導能力、背景或經驗，優秀官員因缺乏忠誠而革職，聊天軟件洩密的處理方法草率及完全缺乏透明度。本報綜合報道
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