美伊第2輪會談結束 周六再談判

【本報綜合報道】美國與伊朗上周六結束在意大利首都羅馬舉行的第二輪間接會談，參與談判的伊朗外長阿拉格奇形容會談卓有成效，在具建設性的氛圍中進行，在一些原則和目標取得進展，並最終達成更好的諒解。雙方同意繼續談判並進入下一階段，專家級會議將於周三在阿曼舉行，希望能開始設計協議框架。

專家級會議冀設計協議框架

第二輪會談維持了第一輪的間接會談方式，雙方代表仍是阿拉格奇和美國政府中東問題特使威特科夫。會談地點在阿曼駐意大利大使館，美伊代表在不同房間，由阿曼外交大臣巴德爾作為中間人在兩者之間傳遞訊息。會談持續了4個小時左右。阿拉格奇指，美伊談判代表將於周六在阿曼再次會面，審查專家級會議的工作，並評估它與協議原則的契合程度。他同時指出，不能肯定地說感到樂觀，正在非常謹慎地行事，也沒有理由過於悲觀。一名美國官員亦證實雙方同意本周再次會晤，直接和間接談判都取得了非常好的進展。