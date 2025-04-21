稱俄短暫停火屬門面 烏總統倡延長至30天

惟互指攻擊未停 多地受轟炸頻仍 俄羅斯總統普京上周六宣布，在復活節期間臨時停火30小時。烏克蘭總統澤連斯基回應稱，如果俄方願意全面無條件停火，烏方將對等回應，他提議將停火期限延長至30天。然而，俄烏雙方均互相指摘對方仍繼續攻擊。

普京在克里姆林宮聽取總參謀長格拉西莫夫匯報特別軍事行動進展，格拉西莫夫報告俄軍已奪回庫爾斯克州99.5%烏軍控制區域，總計1,260平方公里土地。普京指出，從莫斯科時間上周六晚上6時至周一凌晨零時期間停止所有戰鬥行動，希望烏方能倣效。普京表示，臨時停火將檢驗烏克蘭遵守協議及參與和平談判的誠意、意願和能力。他同時要求俄軍保持警惕，做好應對烏軍攻擊的準備。

烏認部分地區局勢緩和 澤連斯基稱，對於美國倡議的全面無條件停火30天提案，俄羅斯連續39天沒有回應，只有烏克蘭積極回應。如果俄羅斯現在準備加入全面無條件停火框架，烏克蘭將採取相應行動。澤連斯基提議將停火期限延長至復活節以後，而停火30小時只是製造噱頭，不足以建立真正的信任。

澤連斯基聽取烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基的報告，指俄羅斯庫爾斯克州和別爾哥羅德州的戰鬥仍繼續，俄軍持續空襲，惟澤連斯基承認部分地區的局勢有所緩和。臨時停火開始後，俄控赫爾松州多地受到烏軍炮火和無人機攻擊，頓涅茨克州的俄軍陣地多次受到烏軍火炮及無人機襲擊。

俄羅斯國防部強調，根據最高統帥普京的命令，特別軍事行動區域所有俄軍部隊集群嚴格遵守復活節停火，並繼續駐紮在先前佔領的防線和陣地上。烏軍試圖於上周六晚攻擊頓涅茨克州兩條村莊的俄軍陣地，但均被擊退。此外，烏軍夜間使用定翼無人機施襲，其中一架針對克里米亞的目標。

俄停火前佔領頓州1村 烏軍還用火炮和迫擊炮向俄軍陣地炮擊444次，發動909次四旋翼無人機攻擊，投擲多種彈藥。布良斯克、庫爾斯克及別爾哥羅德3州邊境地區共有12次炮擊、33次無人機襲擊及7次彈藥投擲，導致平民傷亡及民用設施損毀。俄軍西部集群在臨時停火前，佔領了頓涅茨克州一條村落。本報綜合報道