伸腳擋列車關門 女乘客被行拘

【本報綜合報道】廣東深圳市一名女旅客近日在深圳北站，為等待同行友人上車，竟強行用腳阻擋動車車門關閉。廣州鐵路公安局深圳公安處上周六通報，女事主的行為已構成「妨礙交通工具正常行駛」違法行為，被深圳鐵路警方行政拘留。

為等待同行友人上車 事發於上周五，由東莞南站開往廈門站的D2404次列車停靠在深圳北站3月台準備出發，正當列車車門緩緩關閉時，車內一名女子因同行友人還未上車，竟強行用身體阻擋車門，阻止列車關門。現場兩名鐵路工作人員見狀立即上前阻止，但女子情緒激動，全然不顧工作人員的勸阻和其他乘客焦急的目光。直到女子的3名同行友人趕到，女子才離開車門，隨後列車關門駛離。

警方上周六成功在福建廈門查獲女事主，她對自己妨礙交通工具正常行駛的違法行為供認不諱，被鐵路警方處以行政拘留。事發後，廣鐵集團深圳火車站曾在網上發布情況說明，指事件未造成列車延遲，相關部門介入調查，對旅客阻擋車門關閉的行為進行處理。