廣西續旱災 麻垌鎮限時供水

【本報綜合報道】廣西自治區水利廳上周六宣布，鑑於當前旱情發展趨勢和抗旱形勢，按照自治區水利廳旱災防禦工作預案，決定啟動旱災防禦三級應急響應。其中，桂平市麻垌鎮持續乾旱，自上周四開始按早中晚3個時間段限時供水。民眾形容，最近半年廣西沒下過一場像樣的雨。

雨量少 抽用地下水仍不足 桂平市金田水電有限責任公司麻垌水廠上周三向用水戶發出通知，內容提及去年下半年以來天氣持續乾旱，降雨量少，導致麻垌水廠水源地東官水庫蓄水嚴重短缺，已無法正常供水。為了緩解供水緊張壓力，現啟動應急措施，抽取地下水補充供水，水量仍不能滿足正常供水需求，故實施限時供水。從上周四開始，每天早上6至8時、上午11時至下午1時、下午5時至9時供水。

公開資料顯示，麻垌鎮在第7次人口普查中常住人口為7萬多人，其中居住當地且戶籍也在同一城鎮人口為6萬多人。桂平市金田水電有限責任公司麻垌水廠工作人員表示，麻垌鎮是桂平市缺水最嚴重城鎮之一，限制供水是不得已而為之，否則有些地區將無水可以供應。