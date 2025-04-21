村委會無牌處置廢物 當局調查

【本報綜合報道】江蘇省徐州市沛縣一間環保科技服務公司，2023年與上海大屯能源股份有限公司江蘇分公司（大屯能源）簽署固體廢物處置合約，不過固體廢物處置工作至今並未開展，甚至從未收到任何固體廢物，相關業務由沛縣楊屯鎮西姚橋村委會在無資質情況下接管，結果造成大面積環境污染，沛縣生態環境部門已立案調查。

接管環保公司業務 反釀污染

涉事亞聖環保科技服務有限公司（亞聖環保）表示，大屯能源生產時產生煤矸石為一般工業固體廢物，按要求需委託具備相應處理能力及資質單位處理或綜合利用。雙方2023年9月13日在沛縣簽訂合約，約定大屯能源把矸石運至矸石轉運場，根據需要交給亞聖環保，大屯能源不收任何費用。亞聖環保須按國家及地方政府相關規定合法、合規外運處置矸石，不得擅自傾倒、丟棄或交於第三方無資質單位處置，否則發生違法違規及民事糾紛由亞聖環保負責。