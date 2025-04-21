黑龍江回暖備種田 哈爾濱入春提前17天

春天最後一個節氣穀雨下的黑龍江省氣溫持續回升，昨日最高溫度21℃。省會哈爾濱市已於本月8日進入氣象意義上的春天，比常年提前17天。

黑龍江省氣象台昨日天氣預報顯示，穀雨首日大興安嶺東部、黑河、伊春、齊齊哈爾北部、大慶南部、綏化北部、佳木斯東部、雙鴨山有陣雨。齊齊哈爾南部、大慶、綏化南部、哈爾濱、牡丹江南部最高溫19℃至21℃，齊齊哈爾北部、綏化北部、佳木斯西部、雙鴨山西部、雞西最高溫16℃至18℃，其他地區最高溫13℃至15℃。省內目前迎來整地備耕、培育秧苗的季節，自南向北逐漸進入大田播種期。

穀雨時節宜吃得清淡 黑龍江中醫藥大學副教授、黑龍江省健康科普專家庫成員劉春紅表示，穀雨時節要適度戶外運動，順應春生之氣，舒展筋骨、促進氣血循環。同時要注意情志調養，注重保持心情的恬靜舒暢。

飲食方面，要逐漸由初春的溫補辛甘轉為清淡養陰之品，可以多食用薺菜、百合、海帶、山藥、蘿蔔、平菇、黑木耳等食物，溫和調理體質，實現健康減重。

寧夏有風沙 將急降溫 西北邊陲的寧夏自治區受東移南下強冷空氣影響，昨日至明日有大風、沙塵、寒潮、霜降和降雨。寧夏氣象局、寧夏防災減災救災委員會辦公室上周六晚發布寒潮大風沙塵霜凍天氣安全提示，指氣溫將斷崖式下降，局部地區最低氣溫將降至零下2℃，多地將下降10℃至13℃。

中央氣象台稱，江南中南部、華南北部及西南部分地區，上周六出現強降雨和強對流天氣，西北地區出現沙塵。預計未來3日，江漢、江淮、江南等地仍有較強降雨，局部地區出現強對流天氣，有關部門需關注可能引發的次生災害及對交通、簡易搭建物、農業生產等方面的影響。本報綜合報道