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歷史書錯圖 出版社無權修訂
群言出版社出版《中國通史》近日出現低級錯誤，把雍正圖畫誤當乾隆。出版社上周四承認配錯圖，由於目前版權已過期，故無權修訂有問題書本。群言出版社總編室相關工作人員稱本來準備在加印時修訂，不過由於發行體量及印量不多，此後無再出版。（綜合報道）
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