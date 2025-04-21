四川破網戀詐騙 涉款逾45萬

四川省攀枝花市公安局西區分局清香坪派出所近日破獲一宗以戀愛為名實施詐騙案件，某礦山工人曹×早年在即時通訊軟件大量添加女性好友並在網上搭訕，聲稱自己是某單位副局長，多年來分別騙去4人共約43萬元人民幣（約45.6萬港元）。（綜合報道）