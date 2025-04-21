扇子打藍營 民進黨立委判賠4.8萬
【本報綜合報道】台灣立法院去年審查議會改革法案期間，民進黨立委邱議瑩出動手中扇子揮打國民黨立委羅智強臉部，遭提告求償。台北地方法院認為相關行為依照一般經驗認知，會讓承受者感到難堪、受辱，故判邱女賠償20萬元（新台幣‧下同，約4.8萬港元）。
法院指致名譽權受損
羅智強起訴，他與邱議瑩事發時都在立法院議場內，他為了讓廣大民眾明確了解法案內容及議事經過，當天在議場內手持手機直播，卻被邱議瑩恐嚇，該部分求償25萬元（約6萬港元）。針對邱女同時用手持紙扇、打耳光方式打其左臉，行為貶損其人格、名譽及社會評價，已侵害其名譽人格法益，此部分他另求償25萬元，共計求償50萬元（約12萬港元）。
台北地方法院審理指出，邱議瑩拿起紙扇搧打羅智強左臉，發生地點在立院議會期間，現場除有多位立委或工作同仁外，另有媒體或與會者在場直播，相關行為遭媒體及相關網絡影音平台報道、播放及截圖、剪輯後傳播，已使羅智強在社會上評價受到貶損，致其名譽權受損害，故作上述判決。
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