扇子打藍營 民進黨立委判賠4.8萬

法院指致名譽權受損

羅智強起訴，他與邱議瑩事發時都在立法院議場內，他為了讓廣大民眾明確了解法案內容及議事經過，當天在議場內手持手機直播，卻被邱議瑩恐嚇，該部分求償25萬元（約6萬港元）。針對邱女同時用手持紙扇、打耳光方式打其左臉，行為貶損其人格、名譽及社會評價，已侵害其名譽人格法益，此部分他另求償25萬元，共計求償50萬元（約12萬港元）。